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02.09.2026 08:03:40
EUREX/Kein Halten für Bund-Futures
DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.01 Uhr 39 Ticks auf 122,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,71 Prozent und das Tagestief bei 122,50 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.436 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 52 Ticks auf 102,96 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 24 Ticks auf 112,95 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 02:03 ET (06:03 GMT)
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