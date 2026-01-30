|
30.01.2026 08:28:40
EUREX/Nur noch leichtes Minus in den DAX-Futures
DOW JONES--Leicht abwärts geht es am Freitagmorgen mit den DAX-Futures. Systematischer Druck sei dies nach den Rekordumsätzen vom Vortag aber nicht mehr, sagt ein Händler. Mit 840 Kontrakten sei das Geschäft eher zurückhaltend. Übergeordnet werde an den Börsen auf die Inflationsdaten aus Europa, vor allem aber die weitere Dollar-Entwicklung geachtet. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert aktuell 71 auf 24.491 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.607 und das Tagestief bei 24.474 Punkten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 30, 2026 02:28 ET (07:28 GMT)
