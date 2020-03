EUREX/Pandemie-Angst treibt Anleger in Renten-Futures

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Flucht in Sichere Häfen angesichts der Pandemie-Panik an den Finanzmärkten treibt deutsche Staatsanleihen am Donnerstag auf ganzer Breite oben. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 61 Ticks auf 177,29 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,64 Prozent und das Tagestief bei 176,66 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.30 rund 46.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures springt um 304 Ticks auf 232,92 Prozent, der Bobl-Futures zieht um 16 Ticks auf 137,07 Prozent an.

March 12, 2020 03:34 ET (07:34 GMT)