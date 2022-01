EUREX/Rendite der 10jährigen Bundesanleihe wieder positiv

FRANKFURT (Dow Jones)--Seit Tagen hat es sich angekündigt, am Mittwochmorgen war es soweit. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt wieder über 0 Prozent, ist also erstmals seit April 2019 wieder positiv. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 169,25 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,49 Prozent und das Tagestief bei 169,24 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18497 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 132,49 Prozent.

"Der Markt stimmt derzeit in den Chor der Konjunkturoptimisten ein", heißt es am Morgen von den Zinsstrategen der DZ Bank. Die steigenden Renditen sprächen zunehmend auch private Investoren an, die in den vergangenen Jahren von der dominierenden Nachfrage der Notenbanken noch verdrängt worden seien.

Nach einer Reihe von Peripheriestaaten startet derweil Österreich sein Syndizierungs-Debüt in diesem Jahr. Das Schatzamt bietet sowohl eine neue siebenjährige Anleihe als auch zwei Aufstockungen mit den Laufzeiten 2040 und 2071 an.

