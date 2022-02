EUREX/Renten-Futures als sicherer Hafen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig erholt zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Hier treiben gleich zwei Faktoren auf einmal: So sorgt der Ukraine-Krieg für die Flucht in vermeintlich sichere Häfen, zum anderen wird mittlerweile damit gerechnet, dass die Notenbanken ihre Zinsnormalisierung trotz explodierender Inflationsraten noch langsamer als gedacht vornehmen werden.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt aktuell um 50 Ticks auf 166,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 167,24 Prozent und das -tief bei 166,67 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 58.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures klettert um 106 Ticks auf 196,86 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 32 Ticks auf 131,48 Prozent.

