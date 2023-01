EUREX/Renten-Futures auf allen Laufzeiten etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. An den Märkten rücken bereits die nächsten Zinserhöhungen durch US-Notenbank und EZB in der kommenden Woche in den Blick. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 18 Ticks auf 138,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 138,62 Prozent und das Tagestief bei 138,34 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.606 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 44 Ticks auf 147,60 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 117,92 Prozent.

January 26, 2023 02:28 ET (07:28 GMT)