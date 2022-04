EUREX/Renten-Futures auf allen Laufzeiten unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Ungebremst unter Druck stehen die deutschen Renten-Futures zum Start in die neue Handelswoche vor Ostern. Die Renditen ziehen auf allen Laufzeiten an, nachdem in den USA die 10-Jahres-Rendite schon über 2,76 Prozent notiert hat. Die Inflationserwartungen brechen zudem nach oben aus.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 30 Ticks auf 156,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 156,18 Prozent und das -tief bei 155,44 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.884 Kontrakte. Der Buxl-Futures büßt 54 Ticks auf 179,96 Prozent ein. Der Bobl-Futures sinkt um 16 Ticks auf 127,77 Prozent.

April 11, 2022 02:43 ET (06:43 GMT)