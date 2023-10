EUREX/Renten-Futures auf Konsolidierungskurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf leichten Konsolidierungskurs sind die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen gegangen. Der Markt wartet jedoch mit Spannung auf die Erzeugerpreise (PPI) aus den USA am Nachmittag. Sollte ihr Anstieg gering ausfallen, könnten auch die Anleihen wieder anziehen, heißt es am Markt.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 129,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,33 Prozent und das Tagestief bei 129,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 39.600 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 30 Ticks auf 122,44 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 11 Ticks auf 116,12 Prozent.

October 11, 2023 02:39 ET (06:39 GMT)