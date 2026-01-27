EUREX/Renten-Futures behauptet - Blick in Richtung Fed

DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen. Einen Tag vor der Zinsentscheidung in den USA erwarten Händler keine großen Neupositionierungen mehr. Lediglich eventuelle Interventionen beim Dollar/Yen-Verhältnis dürften auch an den internationalen Bond-Märkten für Umschichtungen sorgen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 127,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,89 Prozent und das Tagestief bei 127,80 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.789 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 16 Ticks auf 110,02 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 3 Ticks auf 116,29 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)