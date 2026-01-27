27.01.2026 08:31:39

EUREX/Renten-Futures behauptet - Blick in Richtung Fed

DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen. Einen Tag vor der Zinsentscheidung in den USA erwarten Händler keine großen Neupositionierungen mehr. Lediglich eventuelle Interventionen beim Dollar/Yen-Verhältnis dürften auch an den internationalen Bond-Märkten für Umschichtungen sorgen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 8 Ticks auf 127,81 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,89 Prozent und das Tagestief bei 127,80 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.789 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 16 Ticks auf 110,02 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 3 Ticks auf 116,29 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
