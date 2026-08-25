25.08.2026 08:36:40

EUREX/Renten-Futures behauptet - Weiter US-Bonds im Blick

DOW JONES--Gut behauptet sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Auf allen Laufzeiten der Zinskurve gibt es leichte Aufschläge. Weiter im Fokus steht allerdings die Lage an den US-Anleihemärkten. Hier hatte auch die Rede von US-Finanzminister Bessent am Vorabend keine Entspannung gebracht.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 11 Ticks auf 123,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,99 Prozent und das -tief bei 123,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 24.600 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 12 Ticks auf 104,76 Prozent - der Bobl-Future 6 Ticks auf 113,67 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)

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