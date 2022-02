EUREX/Renten-Futures erholt - SocGen sieht Rendite über 0,40%

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht erholt vom Kursabsturz des Vortages zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 41 Ticks auf 164,83 Prozent. Allerdings war er am Donnerstag nach dem Anstieg der US-Inflationsdaten um 160 Ticks nach unten gestürzt. Die Explosion der globalen Inflationsdaten könne selbst von der EZB in Europa nicht weiter ignoriert werden, heißt es.

Die Analysten der Societe Generale heben daher ihre Erwartungen an die 10-jährige deutsche Renditen für 2022 an. Nach zuvor nur 0,25 Prozent gehen sie nun von einem Anstieg auf 0,40 oder maximal sogar 0,60 Prozent bis zum Jahresende aus. Aktuell liegt die Rendite bei 0,278 Prozent. Der Buxl-Futures steigt um 90 Ticks auf 196,04 Prozent, der Bobl-Futures gewinnt 24 Ticks auf 130,32 Prozent.

