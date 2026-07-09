EUREX/Renten-Futures etwas fester

DOW JONES--Etwas fester auf allen Laufzeiten zeigen sich am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 19 Ticks auf 125,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,38 Prozent und das -tief bei 125,11 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 45.200 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 22 Ticks auf 106,94 Prozent - der Bobl-Future 11 Ticks auf 114,44 Prozent.

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July 09, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)