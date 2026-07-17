EUREX/Renten-Futures etwas fester

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 20 Ticks auf 125,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,12 Prozent und das Tagestief bei 124,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.401 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 42 Ticks auf 106,78 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 114,17 Prozent.

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July 17, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)