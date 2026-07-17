|
17.07.2026 08:37:40
EUREX/Renten-Futures etwas fester
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 20 Ticks auf 125,05 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,12 Prozent und das Tagestief bei 124,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.401 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 42 Ticks auf 106,78 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 114,17 Prozent.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 17, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.