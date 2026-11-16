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16.11.2026 08:32:49
EUREX/Renten-Futures etwas höher - Blicke weiter auf US-Zinsen gerichtet
DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich am Montagvormittag die deutschen Renten-Futures. Im Fokus steht die Entwicklung der US-Zinsen, die im Lauf der Woche von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung und zahlreichen Reden von US-Notenbankern Impulse erhalten könnte.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 121,99 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,02 Prozent und das Tagestief bei 121,90 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.774 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 14 Ticks auf 104,90 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 112,98 Prozent.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)
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