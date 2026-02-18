18.02.2026 09:05:45

EUREX/Renten-Futures etwas leichter

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich am Mittwochvormittag die deutschen Renten-Futures auf allen Laufzeiten. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 129,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,39 Prozent und das -tief bei 129,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 60.167 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 32 Ticks auf 111,64 Prozent ein - der Bobl-Future 6 Ticks auf 117,00 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 03:06 ET (08:06 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

