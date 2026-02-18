|
18.02.2026 09:05:45
EUREX/Renten-Futures etwas leichter
DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich am Mittwochvormittag die deutschen Renten-Futures auf allen Laufzeiten. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 129,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,39 Prozent und das -tief bei 129,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 60.167 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 32 Ticks auf 111,64 Prozent ein - der Bobl-Future 6 Ticks auf 117,00 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 18, 2026 03:06 ET (08:06 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.