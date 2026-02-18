EUREX/Renten-Futures etwas leichter

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich am Mittwochvormittag die deutschen Renten-Futures auf allen Laufzeiten. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 129,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,39 Prozent und das -tief bei 129,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 60.167 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 32 Ticks auf 111,64 Prozent ein - der Bobl-Future 6 Ticks auf 117,00 Prozent.

February 18, 2026 03:06 ET (08:06 GMT)