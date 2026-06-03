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03.06.2026 08:18:41
EUREX/Renten-Futures etwas leichter
DOW JONES--Etwas leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Druck stehe aber nicht dahinter, heißt es im Handel. Dies sei normal für die rechnerisch an den Ölpreis gekoppelten Kontrakte. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 22 Ticks auf 125,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,03 Prozent und das Tagestief bei 125,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 212.170 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 42 Ticks auf 109,06 Prozent. Der Bobl-Futures fällt um 13 Ticks auf 115,65 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 03, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)
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