EUREX/Renten-Futures etwas leichter

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich am Freitagmorgen die deutschen Renten-Futures. Nach der Erleichterung über die Aussagen zur Inflationsbekämpfung durch den neuen Fed-Chairman Kevin Warsh vom Mittwoch werden nun Gewinne mitgenommen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 42 Ticks auf 126,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,56 Prozent und das Tagestief bei 126,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.300 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 68 Ticks auf 109,72 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 23 Ticks auf 114,81 Prozent.

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June 19, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)