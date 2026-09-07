EUREX/Renten-Futures etwas leichter

DOW JONES--Etwas leichter tendieren die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen vor Eröffnung der Kassamärkte. Wegen des US-Feiertages werde es aber gerade nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag an Vorlagen fehlen, heißt es im Handel. Entsprechend gering sei der Umsatz am Morgen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 17 Ticks auf 122,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,01 Prozent und das Tagestief bei 122,84 Prozent. Der Buxl-Futures fällt um 24 Ticks auf 103,18 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 10 Ticks auf 113,08 Prozent.

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September 07, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)