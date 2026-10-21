21.10.2026 08:38:41

EUREX/Renten-Futures etwas leichter - Blick auf Frankreichs Kontrakte

DOW JONES--Etwas leichter zeigen sich am Mittwochmorgen die deutschen Renten-Futures. Der Blick im Handel geht allerdings in Richtung Frankreich, wo sich die OAT-Futures mit 108,32 Prozent nur knapp über Jahrestief bewegen. "Darunter liegen viele Sell-Stops", sagt ein Händler: "Sollten sie durchbrechen, kann es schnell zu einem Ausverkauf kommen". Umgekehrt würden dann Frankreichs Renditen nach oben schnellen, was auch Europas Aktienmärkte belasten dürfte.

Der Dezember-Kontrakt des deutschen Bund-Futures verliert 19 Ticks auf 121,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,60 Prozent und das Tagestief bei 121,43 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.015 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 18 Ticks auf 103,90 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 11 Ticks auf 112,85 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 02:39 ET (06:39 GMT)

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