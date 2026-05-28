28.05.2026 08:21:40

EUREX/Renten-Futures etwas leichter vor PCE-Index

DOW JONES--Etwas leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Händler führen dies aber nicht auf die Scharmützel im Persischen Golf zurück, sondern auf Inflationssorgen. Denn mit dem PCE-Index steht am Nachmittag das wichtigste Inflationsbarometer für die US-Notenbank an. Hier wird mit einem Preisanstieg von 3,8 Prozent gerechnet. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 24 Ticks auf 125,73 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,82 Prozent und das Tagestief bei 125,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 48.700 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 38 Ticks auf 108,84 Prozent, der Bobl-Futures verliert 13 Ticks auf 115,67 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)

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ATX und DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen teils deutlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften zam Donnerstag mit Abgaben starten. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit teils kräftigen Verlusten.
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