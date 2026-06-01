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01.06.2026 08:39:40
EUREX/Renten-Futures fallen mit erneuten Öl-Inflationssorgen
DOW JONES--Leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich am Montagmorgen die deutschen Renten-Futures. Da den US-Aussagen über einen bevorstehenden Vertrag mit dem Iran bislang keine Fakten gefolgt sind, legen die Ölpreise zu und damit auch die Inflationserwartungen. Entsprechend gibt es Druck auf Anleihen. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 41 Ticks auf 126,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,22 Prozent und das Tagestief bei 126,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 41.962 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 68 Ticks auf 109,42 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 26 Ticks auf 115,85 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 02:39 ET (06:39 GMT)
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