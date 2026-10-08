08.10.2026 08:49:44

EUREX/Renten-Futures geben nach

DOW JONES--Mit Minuszeichen zeigen sich am Donnerstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Dies dürften zumeist Absicherungen nach den Renditebewegungen vom Vorabend sein, heißt es im Handel. Die US-Bond-Auktion und das Fed-Protokoll hatten zunächst für Entspannung gesorgt, der Renditerückgang sei dann im späten Geschäft aber wieder zur Hälfte korrigiert worden. Nachhaltige Tendenzen seien aber erst mit Beginn des liquiden Kassahandels abzusehen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 120,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,97 Prozent und das Tagestief bei 120,66 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 48.370 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 12 Ticks auf 101,48 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 9 Ticks auf 112,65 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
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