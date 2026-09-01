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01.09.2026 08:44:42
EUREX/Renten-Futures geben nach - Erneuter Anstieg der US-Renditen belastet
DOW JONES--Weiter Druck herrscht am Dienstagvormittag bei den Futures auf deutsche Staatsanleihen vor dem Hintergrund des globalen Trends steigender Renditen. Auslöser ist der Ausbruch der US-Marktzinsen nach oben. Die Rendite der 10jährigen US-Treasurys ist auf 4,78 Prozent gestiegen, ein Niveau, das zuletzt vor der US-Finanzkrise von 2007 gesehen wurde.
Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 20 Ticks auf 123,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,18 Prozent und das Tagestief bei 122,98 Prozent. Umgesetzt wurden 42.675 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 46 Ticks auf 103,20 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 8 Ticks auf 113,22 Prozent.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)
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