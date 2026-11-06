EUREX/Renten-Futures gesucht - Flucht in "sichere Häfen"

DOW JONES--Fest zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Die Flucht in "sichere Häfen" wie Staatsanleihen dürfte sich nach dem KI-Einbruch in den USA auch in Europa fortsetzen, heißt es im Handel. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 34 Ticks auf 123,50 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,50 Prozent und das Tagestief bei 123,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 50.764 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 58 Ticks auf 107,20 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 23 Ticks auf 113,96 Prozent.

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November 06, 2026 02:38 ET (07:38 GMT)