06.11.2026 08:38:41

EUREX/Renten-Futures gesucht - Flucht in "sichere Häfen"

DOW JONES--Fest zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Die Flucht in "sichere Häfen" wie Staatsanleihen dürfte sich nach dem KI-Einbruch in den USA auch in Europa fortsetzen, heißt es im Handel. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 34 Ticks auf 123,50 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,50 Prozent und das Tagestief bei 123,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 50.764 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 58 Ticks auf 107,20 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 23 Ticks auf 113,96 Prozent.

Kontakt zum Autor: @dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 02:38 ET (07:38 GMT)

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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