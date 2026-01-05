|
05.01.2026 08:33:41
EUREX/Renten-Futures gut behauptet
DOW JONES--Mit gut behaupteten Kursen zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Impulse könnten im Tagesverlauf vom Sentix-Konjunkturindex oder dem ISM-Index aus den USA am Nachmittag ausgehen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 127,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,23 Prozent und das -tief bei 126,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.304 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 10 Ticks auf 108,70 Prozent - der Bobl-Future um 2 Ticks auf 115,97 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
January 05, 2026 02:34 ET (07:34 GMT)
