EUREX/Renten-Futures gut behauptet

DOW JONES--Mit gut behaupteten Kursen zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Impulse könnten im Tagesverlauf vom Sentix-Konjunkturindex oder dem ISM-Index aus den USA am Nachmittag ausgehen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 127,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,23 Prozent und das -tief bei 126,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 28.304 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 10 Ticks auf 108,70 Prozent - der Bobl-Future um 2 Ticks auf 115,97 Prozent.

January 05, 2026 02:34 ET (07:34 GMT)