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29.09.2026 08:28:43
EUREX/Renten-Futures gut behauptet
DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich am Dienstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 15 Ticks auf 119,43 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 119,54 Prozent und das Tagestief bei 119,3 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.819 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 24 Ticks auf 100,06 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 9 Ticks auf 111,67 Prozent.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 29, 2026 02:29 ET (06:29 GMT)
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