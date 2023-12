EUREX/Renten-Futures im Bann von Konjunkturdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Wieder leicht ins Plus gedreht zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Bessere Konjunkturdaten aus den USA und Asien hatten sie zunächst in den roten Bereich gedrückt. Im Fokus stehen nun US-Daten wie der ISM-Index am Nachmittag. Sollte auch er konjunktur-bullisher als erwartet ausfallen, könnte wieder Druck auf die Anleihemärkte aufkommen.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 132,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,50 Prozent und das Tagestief bei 132,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.045 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 130,30 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 117,57 Prozent.

December 01, 2023