02.11.2026 08:47:40

EUREX/Renten-Futures im Minus - Blick auf Frankreich nach Fitch

DOW JONES--Mit leichten Abschlägen sind die deutschen Renten-Futures am Montag in die Handelswoche gestartet. Nachrichtlich ist die Woche nur von den US-Zwischenwahlen geprägt, deren Ergebnisse erst am Mittwoch vorliegen dürften. Bis dahin wird weiter auf die Lage in Europa geblickt.

Hier gibt es wieder schlechte Nachrichten für Frankreich, wo die Rating-Agentur Fitch den Ausblick auf "negativ" gesenkt hat. Die OAT-Futures zeigen sich am Morgen noch wenig verändert. Chef-Stratege Masahiko Loo für Fixed Income bei State Street Investment Management meint dazu: "Mit OAT-Bund-Spreads jetzt in den 160 Basispunkten mögen OATs historisch günstig erscheinen, aber günstig heißt nicht unbedingt attraktiv. Der negative Ausblick von Fitch und die anhaltende politische und fiskalische Unsicherheit dürften die Volatilität bis zur Präsidentschaftswahl im April 2027 hoch halten. Auf dem aktuellen Niveau könnte der breitere Spread einfach nur eine Risikoprämie und keine offensichtliche Kaufgelegenheit sein".

Bei den deutschen Bundesanleihen sinkt der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures um 14 Ticks auf 122,29 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,51 Prozent und das Tagestief bei 122,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 52.900 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 20 Ticks auf 105,60 Prozent. Der Bobl-Futures gibt um 10 Ticks auf 113,24 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 02:48 ET (07:48 GMT)

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