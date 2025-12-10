EUREX/Renten-Futures kaum verändert

DOW JONES--Sehr ruhig zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 127,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,49 Prozent und das -tief bei 127,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.119 Kontrakte. Der Buxl-Future notiert unverändert bei 110,22 Prozent - der Bobl-Future büßt 2 Ticks auf 115,96 Prozent ein. Erst mit der US-Zinsentscheidung am Abend und dem Ausblick der US-Notenbank sei mit mehr Bewegung zu rechnen, heißt es.

