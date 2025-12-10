|
10.12.2025 08:32:40
EUREX/Renten-Futures kaum verändert
DOW JONES--Sehr ruhig zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 127,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,49 Prozent und das -tief bei 127,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.119 Kontrakte. Der Buxl-Future notiert unverändert bei 110,22 Prozent - der Bobl-Future büßt 2 Ticks auf 115,96 Prozent ein. Erst mit der US-Zinsentscheidung am Abend und dem Ausblick der US-Notenbank sei mit mehr Bewegung zu rechnen, heißt es.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/flf
(END) Dow Jones Newswires
December 10, 2025 02:33 ET (07:33 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen etwas tiefer
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex mit leichten Verlusten erwartet wird. In Fernost verzeichnen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte kleine Abgaben.