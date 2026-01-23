EUREX/Renten-Futures kaum verändert

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 127,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,81 Prozent und das -tief bei 127,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.719 Kontrakte. Der Buxl-Future klettert um 14 Ticks auf 109,96 Prozent - der Bobl-Future gewinnt 1 Tick auf 116,28 Prozent.

January 23, 2026 02:58 ET (07:58 GMT)