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04.06.2026 08:44:41
EUREX/Renten-Futures kaum verändert
DOW JONES--Nahezu unverändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagvormittag. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 125,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,62 Prozent und das Tagestief bei 125,47 Prozent. Umgesetzt wurden rund 40.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 2 Ticks auf 108,52 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 115,51 Prozent.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 04, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)
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