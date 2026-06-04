EUREX/Renten-Futures kaum verändert

DOW JONES--Nahezu unverändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagvormittag. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 125,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,62 Prozent und das Tagestief bei 125,47 Prozent. Umgesetzt wurden rund 40.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 2 Ticks auf 108,52 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 115,51 Prozent.

DJG/mod/gos

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June 04, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)