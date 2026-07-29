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29.07.2026 08:45:40
EUREX/Renten-Futures kaum verändert
DOW JONES--Kaum verändert tendieren die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 3 Ticks auf 125,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,12 Prozent und das Tagestief bei 124,95 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 41.843 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 10 Ticks auf 107,50 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 114,16 Prozent.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2026 02:46 ET (06:46 GMT)
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