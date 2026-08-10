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10.08.2026 08:24:43
EUREX/Renten-Futures kaum verändert
DOW JONES--Kaum verändert sind die deutschen Renten-Futures in die neue Handelswoche gestartet. Dies könnte bis Mittwoch anhalten, heißt es im Handel. Denn nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht werde mit Spannung auf die anstehenden US-Inflationsdaten gewartet. "Erst danach ergibt sich ein runderes Bild zu den US-Zinserwartungen", sagt ein Händler.
Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 5 Ticks auf 124,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,97 Prozent und das Tagestief bei 124,80 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.056 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 106,78 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 5 Ticks auf 114,16 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 10, 2026 02:25 ET (06:25 GMT)
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