EUREX/Renten-Futures kaum verändert - Blick auf US-Daten

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich am Mittwochmorgen die deutschen Renten-Futures. Der Bond-Handel wartet auf Vorgaben aus den USA. Am Nachmittag wird der wichtige ISM-Index für den in den USA sehr arbeitsmarktwirksamen Service-Bereich vorgelegt. Am Abend folgt das Beige Book der Fed. Von beiden Indikatoren erwarten Händler Hinweise auf die möglichen Zinsschritte der US-Notenbank. Dazu wird in den Renten-Kontrakten gerollt, am Donnerstag ist letzter Handelstag der September-Kontrakte.

Der neue Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Tick auf 130,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,15 Prozent und das Tagestief bei 130,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 37.095 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 8 Ticks auf 128,90 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 116,70 Prozent.

DJG/mod/cln

September 06, 2023 02:42 ET (06:42 GMT)