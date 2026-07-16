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16.07.2026 08:24:41
EUREX/Renten-Futures kaum verändert - Blick Richtung EZB
DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Wichtige Konjunkturdaten stehen nach den US-Inflationsdaten im Wochenverlauf nicht mehr an. Der Blick des Marktes ist schon in Richtung EZB-Sitzung kommende Woche gerichtet, heißt es. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 4 Ticks auf 125,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,12 Prozent und das Tagestief bei 125,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.900 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 6 Ticks auf 106,78 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 2 Ticks auf 114,18 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 16, 2026 02:25 ET (06:25 GMT)
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