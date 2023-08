EUREX/Renten-Futures kaum verändert - Inflationsdaten im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures beim Start in den Donnerstag. Auf ganzer Breite der Laufzeiten gibt es kaum Bewegung. Weiter im Fokus stehen die zahlreichen Preis- und Inflationsdaten aus den USA und Europa. Am Vormittag wird zunächst auf das CPI der Eurozone geblickt, dazu wieder auf zahlreiche Länderdaten wie aus Frankreich und Italien. Während in den USA der Preisdruck nachzulassen scheint, sind die Signale aus Europa weiter unklar.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt aktuell um 5 Ticks auf 132,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,19 Prozent und das Tagestief bei 132,01 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.300 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 131,98 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Tick auf 115,55 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2023 02:32 ET (06:32 GMT)