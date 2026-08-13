EUREX/Renten-Futures knapp behauptet

DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 5 Ticks auf 124,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,76 Prozent und das Tagestief bei 124,65 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.009 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 12 Ticks auf 106,34 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 3 Ticks auf 114,01 Prozent.

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August 13, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)