13.08.2026 08:35:41

EUREX/Renten-Futures knapp behauptet

DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 5 Ticks auf 124,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,76 Prozent und das Tagestief bei 124,65 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.009 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 12 Ticks auf 106,34 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 3 Ticks auf 114,01 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)

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