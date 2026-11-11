EUREX/Renten-Futures knapp behauptet nach US-Inflationsschock

DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Der Schock über den kräftigen Anstieg der US-Inflation hatte am Vortag die Renditen weltweit nach oben getrieben und auch den Bund-Futures belastet. Der Dezember-Kontrakt verliert 5 Ticks auf 122,6 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,65 Prozent und das Tagestief bei 122,46 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.810 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 2 Ticks auf 106,44 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 113,27 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 02:41 ET (07:41 GMT)