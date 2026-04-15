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15.04.2026 08:46:39
EUREX/Renten-Futures legen auf allen Laufzeiten zu
DOW JONES--Fester auf allen Laufzeiten zeigen sich am Mittwoch die deutschen Renten-Futures. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 33 Ticks auf 125,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,67 Prozent und das Tagestief bei 125,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 42.037 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 54 Ticks auf 108,38 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 20 Ticks auf 115,78 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 15, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)
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