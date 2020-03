EUREX/Renten-Futures legen bei allen Laufzeiten zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Fester bei allen Laufzeiten der Zinskurve zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Der Markt gehe vor den wöchentlichen US-Arbeitslosenzahlen am Mittag etwas in Deckung, heißt es. Dazu treiben die gigantischen Rückkaufpakete der Notenbanken.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 42 Ticks auf 170,09 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,31 Prozent und das Tagestief bei 169,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 22.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 88 Ticks auf 206,44 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 8 Ticks auf 134,2 Prozent.

