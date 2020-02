EUREX/Renten-Futures legen weiter zu - Rezession wird Thema

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Flucht in Sichere-Hafen-Anlagen hält auch am Freitagmorgen ungebremst an. Während es am Goldmarkt zu ersten Gewinnmitnahmen der Bullen gekommen ist, geht die Rally der Rentenmärkte weiter. Vor allem die langlaufenden Kontrakte legen kräftig zu und spiegeln damit mittlerweile Rezessionsängste wider.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt aktuell um 62 Ticks auf 177,17 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,18 Prozent und das Tagestief bei 176,52 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 78.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 248 Ticks auf 218,76 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 20 Ticks auf 135,57 Prozent.

February 28, 2020 02:37 ET (07:37 GMT)