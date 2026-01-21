21.01.2026 08:39:40

EUREX/Renten-Futures leicht erholt - Fed-Unabhängigkeit im Fokus

DOW JONES--Leicht erholt zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Händler sehen dahinter aber nur Portfolio-Anpassungen, denn die internationalen Vorgaben seien weiter negativ. So sprang die Rendite 10-jähriger US-Anleihen am Vortag fast auf 4,30 Prozent. "Ganz klar im Marktfokus steht heute der Supreme Court zu Lisa Cook", sagt ein Händler. Denn die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit ihrer Entlassung durch die Trump-Administration gilt als wegweisend für die Unabhängigkeit der US-Notenbank.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 19 Ticks auf 128,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,19 Prozent und das -tief bei 127,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 39.692 Kontrakte. Der Buxl-Future zieht um 44 Ticks auf 110,34 Prozent an - der Bobl-Future um 7 Ticks auf 116,57 Prozent.

