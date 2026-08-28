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28.08.2026 08:31:39
EUREX/Renten-Futures leichter - Blick auf Frankreich und Warsh
DOW JONES--Mit Kursverlusten sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Neben der Rede von Fed-Chef Warsh in Jackson Hole stehen Sorgen um Frankreichs Staatsverschuldung im Blick. Dort stehen am Vormittag zudem neue Inflationsdaten an, und am Abend entscheidet die Ratingagentur Fitch über die Bonität des Landes.
Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 25 Ticks auf 123,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,77 Prozent und das Tagestief bei 123,63 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.841 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 38 Ticks auf 104,24 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 13 Ticks auf 113,54 Prozent.
DJG/mod/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)
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