EUREX/Renten-Futures leichter vor US-Arbeitsmarkt-Berichten

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich am Mittwochmorgen die deutschen Renten-Futures. Vor einer Fülle von Konjunkturdaten gehe der Markt zunächst in Deckung, heißt es im Handel. Vor allem die zahlreichen Daten zum US-Arbeitsmarkt werden als Wegweiser für die künftige Zinspolitik gesehen. Unter anderem stehen am Nachmittag ADP- und der ISM-Service-Index auf dem Programm, bevor am Freitag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vorgelegt wird. Der Jolts-Bericht vom Vortag zeigte uneinheitliche Signale.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 22 Ticks auf 136,24 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 136,56 Prozent und das Tagestief bei 136,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.300 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 36 Ticks auf 141,32 Prozent. Der Bobl-Futures büßt 14 Ticks auf 118,26 Prozent ein.

April 05, 2023 02:33 ET (06:33 GMT)