EUREX/Renten-Futures leichter - Warnung vor US-Inflation

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter auf allen Laufzeiten der Zinskurve zeigen sich am Freitagmorgen die deutschen Renten-Futures. Die Entspannung um die Ukraine belastet die Anlagen in Sicheren Häfen. Dazu warnte Fed-Mitglied Bullard am Vorabend, dass die Inflation außer Kontrolle geraten könnte und forderte sofortige Aktionen der US-Notenbank. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 31 Ticks auf 165,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 166,31 Prozent und das Tagestief bei 165,61 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 64 Ticks auf 194,32 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 14 Ticks auf 131,10 Prozent.

February 18, 2022 02:54 ET (07:54 GMT)