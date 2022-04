EUREX/Renten-Futures mit Abgaben in neues Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter abwärts geht es auch zum Start in das neue Quartal mit den deutschen Renten-Futures am Freitag. Die Kontrakte fallen auf allen Laufzeiten der Zinskurve. Im Fokus der Anleger stehen besonders die Eurozone-Inflationsdaten am Vormittag.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 37 Ticks auf 158,29 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,59 Prozent und das Tagestief bei 158,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27908 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 62 Ticks auf 185,10 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 25 Ticks auf 128,69 Prozent.

