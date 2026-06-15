15.06.2026 08:40:41

EUREX/Renten-Futures mit Erleichterungs-Rally

DOW JONES--Fester auf allen Laufzeiten zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Die Ankündigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus drückt den Ölpreis und damit die Inflationsangst. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 43 Ticks auf 126,33 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,52 Prozent und das Tagestief bei 126,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 55.300 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 60 Ticks auf 108,94 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 26 Ticks auf 114,99 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2026 02:41 ET (06:41 GMT)

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