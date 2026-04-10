EUREX/Renten-Futures mit gemischten Vorzeichen

DOW JONES--Keine klaren Tendenzen zeigen die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 15 Ticks auf 125,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,62 Prozent und das Tagestief bei 125,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.525 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert dagegen 12 Ticks auf 108,70 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 12 Ticks auf 115,70 Prozent.

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April 10, 2026 02:38 ET (06:38 GMT)