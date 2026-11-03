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03.11.2026 08:42:39

EUREX/Renten-Futures mit leichten Minuszeichen

DOW JONES--Mit Minuszeichen sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Die Koppelung vieler Handelssysteme an den Ölpreis treibe wieder die Inflationsprämie auf allen Laufzeiten und sorge für etwas Druck.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 20 Ticks auf 122,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,67 Prozent und das Tagestief bei 122,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44.749 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 40 Ticks auf 105,68 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 10 Ticks auf 113,30 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 02:43 ET (07:43 GMT)

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