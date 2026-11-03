|
03.11.2026 08:42:39
EUREX/Renten-Futures mit leichten Minuszeichen
DOW JONES--Mit Minuszeichen sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Die Koppelung vieler Handelssysteme an den Ölpreis treibe wieder die Inflationsprämie auf allen Laufzeiten und sorge für etwas Druck.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 20 Ticks auf 122,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,67 Prozent und das Tagestief bei 122,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 44.749 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 40 Ticks auf 105,68 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 10 Ticks auf 113,30 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 02:43 ET (07:43 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.