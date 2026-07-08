08.07.2026 08:47:40

EUREX/Renten-Futures mit Ölpreis-Anstieg leichter

DOW JONES--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Die Anleihemärkte warten gespannt auf das Protokoll der vergangenen Fed-Sitzung unter ihrem neuen Chef. Belastend wirkt aktuell der Anstieg des Ölpreises. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 47 Ticks auf 125,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,77 Prozent und das -tief bei 125,60 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 52.209 Kontrakte. Der Buxl-Future gibt 74 Ticks auf 107,52 Prozent ab - der Bobl-Future 23 Ticks auf 114,63 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 02:47 ET (06:47 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen